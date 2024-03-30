Duman 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.03.2024 09:28

Adana'da çiftçilere soya tohumu dağıtıldı

Adana'nın 9 ilçede çiftçilere hibe destekli 22 ton soya tohumu dağıtıldı.

Adana'da çiftçilere soya tohumu dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Adana'daki üreticilere hibeli tohum dağıtımı sürüyor.

Proje kapsamında Adana'da yüzde 50 hibe destekli soya ve ayçiçeği, yüzde 75 hibe destekli de nohut ve fasulye tohumları dağıtımı planlandı.

Proje kapsamında, Adana'nın Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş ve İmamoğlu ilçelerinde 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İmamoğlu ilçesinde soya tohumu dağıtımı programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Bakanlığın yaptığı desteklerle her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Adana’da soya, ayçiçeği, fasulye, nohut tohumları dağıtarak üreticimize destek oluyoruz. Sadece tohum dağıtarak değil sulama, kırsal kalkınma yatırımları gibi konularda da destekçiyiz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var bir karış toprağımız boş kalmasın. Dağıtımını yaptığımız soyaya da ülkemizin hem yem hem de yağ anlamında ihtiyacı var. Üretici olarak sizler yetiştireceksiniz. Arz açığının olduğu bu ürünün ürün deseni içinde daha çok yer almasını sağlayacağız. Desteklerimiz gelecek yıllarda da devam edecek."

Koyunevi Mahallesi'nde üretim yapan Seyyare Korkmaz, mahallesine basınçlı sulama sisteminin gelmesiyle gelirlerinin arttığını, verilen tohumların da girdi maliyetini azalttığı için memnun olduğunu belirtti.

Soya tohumu desteği alan Ergün Alıç da katkıda bulunanlara teşekkür etti. ​​​​​​​​​​​​​​

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde jandarma motosiklet sürücülerini bilgilendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Brent petrolün fiyatı ilk çeyrekte yüzde 12,91 arttı
11:43
Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira ceza
11:43
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı
11:41
Türkiye, çöl tozunun etkisinde kalacak
11:35
Emine Erdoğan, Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutladı
11:37
T10X, kullanıcılarını yüzlerinden tanıyacak
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi sürüyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
Uluslararası Sıfır Atık Günü: Daha az atık, daha temiz çevre
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ