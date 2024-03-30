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Güncel
AA 30.03.2024 09:47

Vefalı liseliler şehit mezarlarının bakımını yapıyor

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kent merkezi ve köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, solmuş yazılarını ve bayraklarını yeniliyor, çevre temizliği yapıyor.

Vefalı liseliler şehit mezarlarının bakımını yapıyor

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi resim sınıfı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kent merkezi ve bazı köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ediyor.

Şehitler için dua okuyan öğrenciler, ziyarette mezarların bakımlarını da gerçekleştiriyor.

Lisenin Müdürü Aytaş Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün 2023'te başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler ve görsel sanatlar dersi öğretmenleriyle il merkezi ve köylerindeki şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyarette, şehit kabirlerinin silinmiş yazılarını tazelediklerini, bayraklarını değiştirdiklerini ve çevre temizliği yaptıklarını anlatan Şahin, "Bu öğrenci merkezli bir projedir. Öğrencilerimizin topluma, çevreye karşı duyarlı, milli ve manevi değerlerini geliştirecek şekilde planlamalar yapıyoruz. Fırsat buldukça civar köylerimizdeki şehit mezarlarını da ziyaret ederek hem ailelerine karşı bir vefa borcumuzu hem şehitlerimize karşı vefa borcumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Bu çalışma öğrencilerimizi ve bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

"Duamızı okuyup, su döküyoruz"

Projeye katılan 10. sınıf öğrencisi Elif Özer de "Köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ediyoruz. Duamızı okuyup, su döküyoruz. Bu şekilde şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Elif Şahin ise öğretmenleriyle şehit mezarlarındaki yazıları ve bayrakları yenilediklerini, temizliğini yaptıklarını dile getirerek, şehitlere minnet borcunu ödemeye çalıştıklarını belirtti.

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