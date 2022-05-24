Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf:AA]
Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Siirt'te alınan bilgiye göre, Tuzcular köyü Karabayır mezrasında evinin önünde oynayan İshak Gültekin (2), amcası N. Gültekin idaresindeki geri manevra yapan minibüsün altında kaldı.
Ağır yaralanan Gültekin 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.
Gözaltına alınan N. Gültekin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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