Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da belediye deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde belediyenin deposundan oyun parkı malzemesi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da Saray Belediyesinin deposundan oyun parkı malzemeleri çalındı.
Belediye yetkililerinin haber vermesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis, şüpheliler F.P, P.Ü. ve B.Ü'yü gözaltına aldı. Ele geçirilen oyun parkı malzemeleri belediyeye teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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