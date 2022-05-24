Karşı köyü mevkisindeki kara yolunda kalabalık bir grubun havaya rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timleri, harekete geçti.

Jandarma ekipleri, damat eğlencesi yaparak havaya ateş eden M.Ş., İ.A., H.S., A.S. ve O.Ç'nin üst ve araçlarında 2 ruhsatsız, 5 ruhsatlı tabanca ile 232 fişek ele geçirdi.

Çevrede yapılan incelemede ise 340 boş kovan bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.