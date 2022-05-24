Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Ömer O'nun (27) yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bu kişinin bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olayda yaralanan Ömer O, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.