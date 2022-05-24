Kayseri'nin Tomarza ilçesi belediye başkanı Davut Şahin 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 civarında evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların otomobiline isabet ettiğini aktaran Şahin, "Bana isabet etmedi. Ben arabanın içindeydim, dışına çıksaydım bana isabet edermiş. Hepsi kapının iç kısmına geldi." dedi.

Şahin, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.