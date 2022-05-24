Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de belediye başkanına silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Tomarza ilçesi belediye başkanı Davut Şahin'e silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesi belediye başkanı Davut Şahin 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 civarında evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını söyledi.
Tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların otomobiline isabet ettiğini aktaran Şahin, "Bana isabet etmedi. Ben arabanın içindeydim, dışına çıksaydım bana isabet edermiş. Hepsi kapının iç kısmına geldi." dedi.
Şahin, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
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