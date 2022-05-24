Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce İl Halk Kütüphanesi'nde kitap sergisi etkinliği yapıldı.

Sergide, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı ve Türkiye'deki birçok yörenin farklı yemeklerinin anlatıldığı kitaplar yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, AA muhabirine, bundan sonra tüm Türkiye'de 21-27 Mayıs'ın Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanacağını hatırlattı.

Kilis'te bu hafta kapsamında çeşitli faaliyetler yaptıklarını belirten Özdemir, "Bugün kütüphanemizde Türk mutfağından oluşan yemek kitapları sergisini açmış bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bu sergimize bekliyoruz. Sergimizde özellikle Kilis'imize ait 3 yemek kitabı var. Çeşitli illerimize ait yemek kitaplarını sergiliyoruz." diye konuştu.

Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.