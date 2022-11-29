Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK mensupları tarafından 15 Temmuz 2011'de polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda komiser Osman Demir'in şehit edilmesi olayında saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ettikleri, teröristlerin gizlenmelerini sağladıkları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şüpheliler S.K, M.O. ve R.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Şırnak'ta adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.