Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 06:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı
[Fotograf: AA]
Burdur'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Burç Mahallesi Aşıklar Parkı yakınında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Somali uyruklu A.H.A., M.Ş'yi bacağından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ş. sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan A.H.A ve M.K'yi yakaladı. M.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Burdur
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