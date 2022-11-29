Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye’de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Patlangıç Mahallesi 321 Sokak’taki apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bodrum katın duvarını kırarak kediyi kurtardı.
Kedi yavrusu, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Muğla
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