Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beton mikseri binaya çarptı
Kayseri'de freni boşalan park halindeki beton mikseri bir binaya çarparak durabildi.
Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bir inşaata mikserle beton götüren Barış G. şantiye bahçesinde aracı park etti.
Sürücü indikten sonra freni boşalan beton mikseri yaklaşık 50 metre ilerideki 4 katlı bir binaya çarparak durdu.
Olayda beton mikseri kullanılamaz hale gelirken binada da hasar oluştu.
Etiketler: Kayseri
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