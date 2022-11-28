Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da silahlı saldırganlar, kilisede ibadet edenleri gasbetti
[Fotograf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde silahlı grup, bir kiliseyi basıp ibadet edenleri gasbettikten sonra kaçtı.
News 24'ün haberine göre, Johannesburg'da bulunan bir kiliseyi hedef alan silahlı grup, silah zoruyla buradakilerin değerli eşyalarını aldıktan sonra kayıplara karıştı.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Geçen ay Johannesburg'un Diepsloot bölgesinde silahlı 5 kişi, bir kiliseyi basıp buradakileri soyduktan sonra kilisenin papazını öldürmüştü.
Etiketler: Güney Afrika
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