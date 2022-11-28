INEC İletişim ve Seçmen Eğitim Komisyonu Başkanı Festus Okoye, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Ebonyi eyaletine bağlı Izzi bölgesindeki INEC ofisine saldırı düzenlendiğini aktardı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktaran Okoye, 340 sandık ve yüzlerce seçmen kartlarının kül olduğunu ifade etti.

Okoye, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'da, devlet başkanlığı seçiminde yarışacak 18 aday ve parti başkanları 29 Eylül'de barış anlaşması imzalamıştı.

INEC Başkanı Mahmood Yakubu, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, 25 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri nedeniyle halkı şiddet olaylarından kaçınmaları konusunda uyarmıştı.