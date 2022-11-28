Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[AA (Arşiv)]
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kürşat Bulut idaresindeki otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Nevzat Ayhan yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçta bulunan Döne Bulut ve Sevim Ayhan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tokat
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