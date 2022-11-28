Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan güçlerince Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Çanakkale
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