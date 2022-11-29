Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Van Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu"nun açılması talebi YÖK tarafından onaylandı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, meslek yüksekokulunun ülke ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Yüksekokul için OSB yerleşkesinde daha önce yer tahsisinin yapıldığını kaydeden Şevli, kuruluş ve inşa süreçlerinin koordineli şekilde yürütülmesi için OSB ile Van YYÜ arasında işbirliği protokolünün imzalandığını anımsattı.

Van OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 3+1 sistemi olarak adlandırılan eğitim modelinin uygulanması yönünde planlamanın yapıldığını aktaran Şevli, şunları kaydetti:

"Bu sisteme göre, öğrenciler birinci sınıf güz ve bahar yarı yılı eğitimlerini okul bünyesindeki sınıf ve laboratuvarlarda teorik ile uygulamalı olarak alacaklar. Birinci sınıf not ortalamaları belirli bir başarı seviyesinin üzerinde olan öğrenciler, ikinci sınıf güz yarılı eğitimlerini OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde uygulamalı alarak, bahar yarıyılı eğitimlerini de sınıf ve laboratuvarlarda yapılan yüz yüze eğitimle tamamlayacaklar. Böylelikle, üniversite-sanayi iş birliğinin gerçekleşmesinin yanında öğrenciler, bir yandan eğitimlerle birlikte Ar-Ge ve girişimcilik kültürünü öğrenirken diğer yandan tasarım ve üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve saha çalışmalarının planlanmasına yönelik bilgi ve becerileri uygulamalı olarak yerinde öğrenecekler."

Van OSB'de çok sayıda büyük, orta, küçük ve mikro ölçekli işletmenin bulunduğunu aktaran Şevli, "Üniversite senatosu olarak şimdiki aşamada YÖK'ün eğitim desteği verdiği programları da dikkate alarak bu sektörlere yönelik bölüm ve programlarımızı açacağız. Özellikle tekstil sektörünün talep ettiği Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, Tekstil Teknolojisi programı ile Giyim ve Üretim Teknolojisi programlarını önümüzdeki süreçte hızlıca açmak istiyoruz. Yüksekokulun kurulmasında büyük destekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a, Valimiz Ozan Balcı'ya, milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Yüksekokulumuzun bölgemize hayırlı olmasını dilerim."