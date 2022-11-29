Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkedeki sendikalar ve meslek federasyonlarının faaliyetlerinin dondurulması için ilgili makamlara talimat verdi.

Faaliyetleri dondurulan sendika ve meslek federasyonlarının idaresini yürütmek üzere Adalet Bakanlığının ilgili birimleri gerekli komiteler kuracak.

Bakanlıkça oluşturulacak komiteler, ilgili sendika ve federasyonlar Sudan ve dışındaki mal varlıklarının belirlenmesi, hesaplanması ve kontrolünden de sorumlu olacak.