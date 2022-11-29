Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan’da sendikalar ve meslek federasyonlarının faaliyetleri donduruldu
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki sendikalar ve meslek federasyonlarının faaliyetlerini dondurma ve mali denetim kararı aldı.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkedeki sendikalar ve meslek federasyonlarının faaliyetlerinin dondurulması için ilgili makamlara talimat verdi.
Faaliyetleri dondurulan sendika ve meslek federasyonlarının idaresini yürütmek üzere Adalet Bakanlığının ilgili birimleri gerekli komiteler kuracak.
Bakanlıkça oluşturulacak komiteler, ilgili sendika ve federasyonlar Sudan ve dışındaki mal varlıklarının belirlenmesi, hesaplanması ve kontrolünden de sorumlu olacak.
Etiketler: Sudan
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