Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kardan yolu kapanan köydeki kadın hastayı UMKE hastaneye nakletti
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki 87 yaşındaki kadın hastayı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ulaşarak hastaneye götürdü.
İlçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal Aydemir köyünde yaşayan 87 yaşındaki Durriye Demiray'ın solunum sıkıntısı çekmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Harekete geçen UMKE personeli bölgeye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi köyde yaptı.
UMKE personeli tarafından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan Demiray'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Siirt Kar Yağışı UMKE
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