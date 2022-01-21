Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van Valiliğinden kuvvetli fırtına, tipi ve çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Van Valiliği; kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.
Van Valiliği; kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı; kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı uyarıyoruz. İlimizde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası cuma, cumartesi ve pazar günü oluşabilecek çığ riskine karşı vatandaşlarımız daha dikkatli ve tedbirli olmalı, ilgili resmi kurumların yapacağı uyarıları dikkate almalılar. Ayrıca, can güvenliği açısından yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda vatandaşlarımızı önemle uyarıyoruz” denildi.
Etiketler: Van Kar Yağışı Fırtına
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