Iğdır-Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırt etmeden yaptığı katliamın kurbanlarının anılması için program düzenlendi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, protokol üyeleri ve Türkiye ile Azerbaycan'dan gelen ilgililerin katılımıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Iğdır-Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, 20 Ocak'ın yüreğinden ve bileğinden başka silahı olmayan, özgürlüğe susamış kahraman bir milletin bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyledi.

Katliamda şehit olanların "Ya İstiklal, Ya Ölüm" diyerek ölümü seçip istiklali kurtardıklarını belirten Acar, "Onlar, asil Türk kanı taşıyan atalarının yolundan gittiler, babalarının oğulları ve kızları olarak kahramanca dövüştüler. Onlar kanlarını ve canlarını verdiler ama Türk dünyasına ve Türk çocuklarına onurlu bir ülke ile özgür bir vatan bıraktılar. Vatanını canından aziz bilen, bedenini siper ederek Azerbaycan Türkü'nün bağımsızlık yolunu açan vatanperver insanlar şimdi Şehitler Hıyabanı'nda uyuyor, ruhları şad olsun. 20 Yanvar'ı unutmadık, unutmayacağız." diye konuştu.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev de o gün dünyaya bir kez daha bağımsızlık ve özgürlük uğruna savaşacaklarını göstermiş olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"200 yıldır dünyada esen rüzgarlar, türetilen cinayetler, türetilen soykırımlar neden hep Türk’ün başına gelmiştir? Bu 200 yıl içerisinde Anadolu Türkü olarak, Azerbaycan Türkü olarak çok soykırımlara rast geldik. 20 Yanvar, Azerbaycan milletine karşı türetilmiş hem bir faciaydı hem bir soykırım hem de Azerbaycan’ın tarihinde en şanlı sayfalardan biriydi."

Programa katılan Prof. Dr. Tufan Gündüz ise 20 Ocak'ın önemi ve yaşanan olaylar üzerine bir konuşma yaptı.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev'e plaket verdi.