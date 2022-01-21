Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.