Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te yolda mahsur kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişti
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Baykan kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşlara ikramda bulundu.
Ekipler, vatandaşların araçlarını kurtarmasına da yardım etti.
Etiketler: Bitlis Jandarma Genel Komutanlığı Kar Yağışı
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