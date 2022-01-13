Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Kaçakçılık
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