Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun (26) ilçe merkezinde gizlendiği bilgisine ulaştı.
Operasyonla gözaltına alınan E.U, cezaevine gönderildi.
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