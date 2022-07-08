Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı
[Fotograf: AA]
Siirt'te evinin bahçesinde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerini sürüyor.
Şirvan ilçesinin Maden köyü ve bölgesinde Şehit Nedim Sarı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında bir evin bahçesinde 10 kınalı keklik tespit edildi.
Yakalanan kişiye para cezası uygulandı.
Kafesler imha edilirken, ele geçirilen keklikler bakımlarının ardından doğaya salınacak.
Etiketler: Siirt Kaçakçılık
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