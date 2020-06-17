Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat İlamat İnfaz Bürosu ile İstanbul ve Bursa Ağır Ceza Mahkemelerince 5 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, M.N'yi Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

M.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuruluna gönderildi.