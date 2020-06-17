İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türktaş Mahallesi'nde H.D'nin uyuşturucu madde imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin şüphelinin ev ve bahçesinde narkotik köpek "Elyaf" ile yaptıkları aramada 4 kilo kubar esrar, 152 kök Hint keneviri, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.