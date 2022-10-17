Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki hafif ticari araç, Beykent Caddesi'nde R.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç caddedeki bir iş yerinin önünde bulunan içecek dolabına çarparak durabildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan M.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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