Çevresinin aşırı kilosundan dolayı sürekli ameliyata yönlendirdiği 30 yaşındaki Enes Sapmaz, ameliyat olmadan 1 yılda 115 kilo verdi.

Değişim sürecine girdiğini ve en önemlisi kendisini değişime inandırdığını söyleyen Sapmaz, "Başarılı olacağıma inandım. Türkiye’ye gelir gelmez spor yapmaya başladım. 1 yılda 115 kilo gibi kayba uğradım. Obezdim ve Almanya’da da tepki alıyordum. Ben kızıyor olsam da arkadaşlarım ve çevrem haklıydı" dedi.

"Hayata bakış açım değişti"

Kilo vermesine rağmen haftanın 6 günü spor yapmaya devam ettiğini anlatan Sapmaz, şöyle konuştu:

"Fast food ürünlerini hayatımdan çıkardım. Tatlı ve kebap ürünlerinin de tüketimini yapmıyorum. Bu tür ürünleri de hayatıma yeniden almayacağım. Bu kararımda da inançlıyım. Evde camı açmadan uyuyamıyordum. Zayıflama sürecimle birlikte her şey değişti. Yeniden normal bir hayata geldim. Uyumam, nefes almam, hayata bakış açım her şeyim değişti."