İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Çamlıca Mahallesi'ndeki panayır alanının girişine stant kuruldu.

Stantta vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgi verilip erken teşhisin önemi vurgulanarak test kitleri ve broşürler dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Uğur Bekir İnebeyli, kanser hastalığının erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir hastalık olduğunu söyledi.

Son yıllarda bağırsak kanserine sıkça rastlandığını anlatan İnebeyli, "Diğer kanser türlerinde olduğu gibi bağırsak kanserinde de önemli olan erken teşhistir. Bu kitler sayesinde bağırsak ve kolon kanserlerinin erken teşhisi mümkün olmaktadır. Burada kitlerin nasıl kullanılacağını anlatıp, olumsuz bir sonuç çıkarsa bize ulaşmalarını söylüyoruz" dedi.

İnebeyli, tüm vatandaşların bu ücretsiz hizmetten yararlanmasını istediklerini vurguladı.