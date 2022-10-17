Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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