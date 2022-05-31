Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Siirt'te Beğendik beldesinde Cevat Turşak (39), henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Turşak, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Turşak’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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