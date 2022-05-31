Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Ağrı'dan Van'a gelerek "göçmen kaçakçılığı" yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Çaldıran'da 29 Mayıs günü şüpheliler D.B. ve M.B, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni sevk ve organize ettikleri sırada yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, D.B. tutuklandı.

Göçmenler de ilgili kurumlara teslim edildi.