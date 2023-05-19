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Güncel
İHA 19.05.2023 00:16

Siirt'te çobanların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Siirt’te hayvan sürülerinin birbirine karışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Siirt'te çobanların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Baykan ilçesine bağlı Çevrimtepe köyün Kumluca mezrasında meydana gelen olayda hayvanlarını otlatan M.U. ile amcasının oğlu H.U. ve teyze oğulları olduğu öğrenilen E.U. ve C.U. arasında hayvan sürülerinin birbirine karışması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çobanların hayvan kırkma makası ve sopaların kullanıldığı kavgada M.U. ve H.U. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu ise iyi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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