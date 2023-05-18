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Güncel
DHA 18.05.2023 23:58

Erzurum'a 2,5 ayda toplam 229,9 kilogram yağış düştü

Erzurum'da bahar yağmurları ile birlikte kuraklık tehlikesine karşı uyarılan çiftçilerin yüzü güldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilerine göre; 1 Mart- 15 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde metrekareye toplam 229,9 kilogram yağış düştü.

Erzurum'a 2,5 ayda toplam 229,9 kilogram yağış düştü

Kuraklık tehlikesine karşı çalışmaların yapıldığı Erzurum'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilerine göre; mart ayında metrekareye 80,9 kilogram, nisan ayında 102 kilogram ve mayıs ayının ilk 15 günü ise 47 kilogram yağış düştü. 2,5 ayda toplam 229,9 kilogram yağışın düştüğü kentte, çiftçilerin yüzü güldü; ekilebilir alanların yüzde 90'ı yağışlar sayesinde ekildi. Ocak ayında metrekareye 15,9 kilogram, şubat ayında ise 44,5 kilogram yağış düşmüştü.

"Mart ayı ve sonrasında yağışlar yeterince oldu"

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, mart ayına kadar yaşanan yağış yetersizliği nedeniyle kent genelinde kuraklığa karşı tedbir almaya başladıklarını söyledi. Kuraklık konusunda üreticileri bilgil endirdiklerini belirten Akar, `Mart ayı ve sonrası yağışlar yeterince oldu. İlimizdeki barajların doluluk oranları istediğimiz seviyede. Sahada ve bitki deseninde yaptığımız gözlemlerde; kuraklık ile ilgili bir tehlike söz konusu değil. Aksine özellikle hububat, yem bitkisi ekimi ve mera alanlarımızdaki yeşermelerin çok olumlu seyrettiğini ifade edebilirim. Yağışların fazlalığından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahada bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Burada ağırlıklı olarak güzlük ekimlerimiz oluyor. Yaptığım gözlemlerde büyüme ve gelişmede herhangi bir aksama, olumsuzluk yaşanmadığını da ifade edebilirim` dedi. 

2 bin 500 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Erzurum'da 480 bin hektar civarında tarımsal üretim alanı olduğu ifade eden Akar, `Bunun 320 bin hektar civarında, tarlada ekilen ürün alanları var. Şu anda neredeyse ekilmedik bir karış alan kalmadı. Ekilebilir alanların yüzde 90'dan fazlasının ekildiğini sahada gözlemliyoruz. Hazine arazilerinin çiftçilere tahsisi de 3 yıl önce başladı. Bazı parseller bakanlığın uhdesine verildi. Bu parselleri belli mevzuat doğrultusunda çiftçinin ekimine sunduk. Bunun yanında atıl kalmış tüm arazilerin tarımsal üretime kazandırılması konusunda üreticilerimize girdi katkısında bulunduk. Son 3 yılda 2 bin 500 ton buğday tohumluğu dağıttık. 1500 tonun üzerinde tohum ve fide dağıttık. Çiftçilerin girdiği maliyetlerine katkıda bulunmak adına desteklerimiz devam ediyor` diye konuştu. 

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