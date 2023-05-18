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Güncel
AA 18.05.2023 23:11

Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı

Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında toplandı.

Karaman'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı

Valilik Yunus Emre Salonu'nda yapılan toplantıda, Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner tarafından ilgili kurumlar tarafından alınacak önlemler ve 2022'de yapılan çalışmaları içeren sunum yapıldı.

Vali Akkoyun tarafından 2023'de alınacak tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay, kurum amirleri ve Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener de katıldı.

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