Muş'ta Müzeler Haftası kutlandı

Muş Müzesinde düzenlenen programa katılan Vali İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Daha sonra beraberindekilerle sergiyi gezen Gündüzöz, sergilenen tablolar hakkında bilgi aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül de katılımcılara müze hakkında bilgiler aktardı.

Gündüzöz, Müzeler Haftası'nı il protokolü ve vatandaşlarla birlikte kutladıklarını söyledi.

Müzede 2 serginin açıldığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu sergilerin açılışını yaptık. Müzeler Haftası münasebetiyle daha yoğun bir şekilde ziyaretçilerin gelmesin ümit ediyoruz. Kültürel olarak son derece iyi bir noktadayız. Muş'ta 2 müzemiz var. Bu müzeler girişimlerimizle yapıldı. Bundan gurur duyuyorum. Müzeler Haftası'nın hayırlı olmasını diliyorum."