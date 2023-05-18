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Güncel
İHA 18.05.2023 21:19

Ağrı Dağı eteklerinde yetişen 'kurt kulağı çiçeği' göz kamaştırıyor

Ağrı Dağı'nın eteklerinde açan, bilimsel adı 'iris çiçeği' olan ve halk arasında `kurt kulağı` olarak bilinen çiçek göz kamaştırıyor.

Ağrı Dağı eteklerinde yetişen 'kurt kulağı çiçeği' göz kamaştırıyor

İklimi ve coğrafyası ile `Doğu'nun Çukurova`sı olarak bilinen ve birçok bitkinin de yer aldığı Iğdır'da, dünyada nadir olarak yetişen iris çiçeği, açtığı arazilerde göz kamaştırıyor.

Bilimsel adı 'iris iberica' olan çiçek, Iğdır ve çevre illerinde de sıklıkla görülürken, yöre halkı tarafından `kurt kulağı` adıyla biliniyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyü arazisinde yetişen yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, göz kamaştıran görüntüler oluşturdu.

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