Isparta'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Isparta-Konya Karayolu'nun Madenli köyü yakınlarında meydana geldi.

İbrahim Çataloğlu (25) idaresindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şoför İbrahim Çataloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüste yolcu olarak bulunan Sakina Yaman (23), Gülbahar Bulut (18) ile ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılardan 3'ü Yalvaç Devlet Hastanesine, 2'si de Gelendost Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.