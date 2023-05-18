Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.05.2023 23:47

Bayburt'ta resim sergisi ve depremzedeler için kermes açılışı yapıldı

Bayburt'ta öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi ile depremzedeler için kermes etkinliği düzenlendi.

Bayburt'ta resim sergisi ve depremzedeler için kermes açılışı yapıldı

Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulunda öğrenciler tarafından açılan resim sergisi ve kermesi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven, sergide yer alan karakalem, pastel boya, yağlı boya ve kuru boya çalışmalarını inceledi. Sergideki çalışmalar hakkında bilgi alan Güven, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, depremzedeler için hazırlanan kermes açılışıyla devam etti. Kermesten elde edilen gelirin depremzede çocuklar için kullanılacağı belirtildi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Osmaniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Konya'da ahır küle döndü: 8 büyükbaş hayvan telef oldu
00:43
Balıkesir'de kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı
00:36
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:30
Yurt dışında 3 bin 461 sandık kurulacak
00:45
İstanbul'da tanker yangını
00:13
İzmir Körfezi’nde kaçak midye operasyonu: 20 bin 194 lira ceza
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı
FOTO FOKUS
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ