Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.11.2023 16:19

Siirt'te "Çember" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Siirt'te "Çember" operasyonları kapsamında aranma kaydı bulunan 18 şüpheli yakalandı.

Siirt'te "Çember" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yurt genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla 28-29 Kasım'da il genelinde "Çember" operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 52 yol ve arama noktasında yapılan, 444 personel ve 7 uyuşturucu, arama ve asayiş köpeğinin yer aldığı operasyonlarda, 2 bin 984 kişi sorgulandı, 2 bin 358 araç kontrol edildi.

Operasyonlarda, 14'ü yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, 1050 paket gümrük kaçağı sigara, 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden gözaltına alınanların 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri hakkında işlem uygulandı.

Açıklamada, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Siirt
Sıradaki Haber
Niğde'de bal ormanı kurulumu için 1000 fidan dikildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte
17:16
Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama
17:02
Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan 'geçici ateşkes' 7. gününde
17:00
SGK depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
17:00
Polisler, aranan zanlıyı inşaat işçisi gibi davranarak yakaladı
16:56
Bursa'da oluşan heyelanda ev yıkıldı: 2 yaralı
Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi
Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi
FOTO FOKUS
Kasam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
Kasam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ