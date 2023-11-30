Siirt'te "Çember" operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yurt genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanması amacıyla 28-29 Kasım'da il genelinde "Çember" operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 52 yol ve arama noktasında yapılan, 444 personel ve 7 uyuşturucu, arama ve asayiş köpeğinin yer aldığı operasyonlarda, 2 bin 984 kişi sorgulandı, 2 bin 358 araç kontrol edildi.

Operasyonlarda, 14'ü yoklama kaçağı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, 1050 paket gümrük kaçağı sigara, 90 kilogram gümrük kaçağı tütün ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden gözaltına alınanların 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri hakkında işlem uygulandı.

Açıklamada, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.