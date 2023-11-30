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Güncel
İHA 30.11.2023 15:46

Bingöl’de 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Bingöl’de 'Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında valilik toplantı salonunda Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Ahmet Hamdi Usta’nin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Ahmet Çalbay, Vali Yardımcıları Muhammed Deniz Kılıç, Malik Çalışır, Koray Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantı hakkında bilgi veren Vali Ahmet Hamdi Usta, `Yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla ilimizde karla mücadele ve kış tedbirleriyle alakalı alınması gereken önlemleri değerlendirmek için bir aradayız. İhtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordinasyonu sağlamak; trafik güvenliğini ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm kurumlarımızı ilgilendirmektedir. Onun için tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapacak ve Bingöllü kardeşlerimizin kış mevsiminin zorluklarını en rahat şekilde atlatması için hep birlikte çalışacağız` dedi.

İlk hassasiyetin her zaman olduğu gibi öğrenciler olduğunu aktaran Vali Usta, `Merkez ve ilçelerimizde öğrenci servislerinin kullandığı yolların açık tutulması önceliğimiz olacaktır. Bunun yanında, güvenlik amaçlı olarak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının kullanacağı yolların açık olması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için araç ve personel açısından ciddi tedbirlerimiz olacaktır. Devletimizce insanımızın hizmetine sunulan tüm imkanları seferber ederek, uzak yakın demeden, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olacak ve insanımızı mağdur etmemeye çalışacağız inşallah. Dördüncü önceliğimiz de enerji hatları ile ilgili yaşanacak muhtemel sıkıntılar konusunda olacaktır. Elektrik arızları durumunda ilgililerin ulaşılabilir olmasına hassasiyet göstermeliyiz. Bu tedbirler çerçevesinde şunu da belirtmek isterim ki; sahip olduğumuz tüm araç ve gereçler hepimizin ortak kullanımına açık olacaktır. Merkezde veya ilçelerde, nerede ihtiyaç varsa araçlarımız oraya yönlendirilecektir. Kurum farkı gözetmeksizin tüm araçlar kullanılabilir durumda tutulacak ve ihtiyaç durumunda kullanılacaktır” diye konuştu.

Toplantı, slayt sunumunun ardından alınan kararlar ile sona erdi. 

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