Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.11.2023 15:59

Niğde'de bal ormanı kurulumu için 1000 fidan dikildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bal ormanı kurulumu kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Niğde'de bal ormanı kurulumu için 1000 fidan dikildi

Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, üniversite ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Bal Ormanı Kurulumu-Ormanlardan Bal Akacak" etkinliğinde konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Arık, bal ormanının hayırlı olmasını diledi.

Eskiden orman denilince akla sadece çam ağacının geldiğini belirten Arık, "Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer kurumlar, canlılar için faydalı olabilecek değişik orman türleri kuruyor. Bu değişim ve dönüşüm, ülkemizin farklı bölgelerinde toprak yapısı ve iklim şartlarına göre çok değişik ağaçları, bitkileri toprakla buluşturmayı ve ormanın sadece çam ağacından ibaret olmadığını daha iyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise proje kapsamında 180 dekarlık alanda bal ormanı kuracakları anlattı.

Ormanda iğde, mahlep, ceviz, alıç, badem, ahlat, yalancı akasya ile lavanta gibi ağaç ve bitkilerin olacağını, ormanın 2027 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını dile getiren Uslu, "Ayrıca 30 dekarlık alanda da özellikle Niğde'ye özgü üzümlerin bulunduğu bağ ve yetişen üzümlerin koleksiyonunu kuracağız. Ayrıca çiftçi eğitim koordinatörlüğünü kurduk. Çiftçilerimiz burada ücretsiz bir şekilde eğitim alacak" dedi.

Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan ise son yıllarda arıcılığın ormancılık için öneminin anlaşılmasıyla bal ormanı sayısının arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 1000 fidan toprakla buluştu.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:09
Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte
17:16
Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama
17:02
Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan 'geçici ateşkes' 7. gününde
17:00
SGK depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
17:00
Polisler, aranan zanlıyı inşaat işçisi gibi davranarak yakaladı
Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi
Çanakkale'deki şiddetli yağış 7 bin dönüme yakın tarım arazisine zarar verdi
FOTO FOKUS
Kasam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
Kasam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ