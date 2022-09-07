Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, geçen sene yaşanan barınma sıkıntısının bu sene yaşanmayacağını söyledi.

Siirt’te kamuya ait 5 yurt binasından 3’ünün kız, 2’sinin de erkek öğrencilere ayrıldığını ve başvuru yapan bin 923 öğrencinin tamamını yurtlara yerleştirdiklerini anlatan Kısacık, hiçbir öğrencinin dışarda kalmayacağını vurguladı.

Hayati Kısacık, "Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizde 5 tane yurdumuz var. Bunlardan 3 tanesi kız, 2 tanesi de erkek yurdu. Bu sene bize başvuru yapan öğrenci sayımız bin 923 kişi. Bunlardan yaklaşık bin 200’ü kız, 716'sı erkek öğrenci. Bununla ilgili bu sene herhangi bir sıkıntımız yok, tamamını yurda yerleştireceğiz. Şu anda yaklaşık olarak 254 tane de boş yatağımız var. Bunlardan 44 tanesi kız yurdumuzda bulunmakta, kalanlarda erkekler için. Allah’ın izniyle bu sene hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz" dedi.