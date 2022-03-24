Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 07:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "yağma" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Alan Mahallesi'nde yakalanan R.E. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Siirt Emniyet Genel Müdürlüğü
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