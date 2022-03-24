Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "yağma" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Alan Mahallesi'nde yakalanan R.E. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.