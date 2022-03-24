Batman'ın Kozluk ilçesinde köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 12 saatte temizlenirken, açılan yolun kenarındaki kar kütlelerinin yüksekliğinin ise 10 metreyi geçtiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı Kozluk İlçe Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 12 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.