Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 suçtan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için farklı kılıklara giren M.A'nın saklandığı adresi belirledi.
JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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