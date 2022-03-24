Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 06:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te okullara kar tatili
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.
Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.
Bitlis'te haftalardır etkileyen kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, “Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle; Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” duyurusunda bulundu.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Bitlis
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