Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.

Bitlis'te haftalardır etkileyen kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, “Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle; Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” duyurusunda bulundu.