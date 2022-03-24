Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında dün hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldüren ve meslektaşı S.Ç'yi de yaralayan Hasan Solak'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Solak, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" ve "kasten adam yaralama" suçlarından tutuklandı.

Polis memuru Solak, dün Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılardan Fatma Solak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.